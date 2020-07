Nelle ultime settimane abbiamo parlato molto dei nuovi smartphone che Google lancerà a breve, soffermandoci su Pixel 5 e Pixel 4a. Eravamo al corrente che il colosso avrebbe lanciato altri due dispositivi, ma non sapevamo quali.

Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero essere un Pixel 4a 5G e ovviamente il nuovo Pixel 5. La notizia è emersa dall’analisi svolta sul codice dell’app Google da 9to5Google. Scopriamo insieme i dettagli.

Google potrebbe lanciare anche un Pixel 4a 5G

Secondo l’analisi di 9to5Google, i dispositivi identificati dai nomi in codice bramble e redfin, che sono stati da subito attribuito a Pixel 5 e Pixel 5 XL, corrisponderebbero invece a Pixel 4a 5G e Pixel 5. Questi due dispositivi condividerebbero anche lo stesso processore, lo Snapdragon 765G. Per il momento Pixel 4a è il dispositivo che conosciamo meglio, sulla scheda tecnica ormai siamo molto ferrati.

Il fratello maggiore Pixel 4a 5G invece è emerso più recentemente online, avrà delle dimensioni più grandi rispetto al 4a, compreso display e batteria, monterà anche una seconda fotocamera posteriore ed un processore Qualcomm Snapdragon 765G. Ci aspettiamo che condividerà con Pixel 4a anche il jack audio. Quello che ci aspettiamo da Pixel 5, è sicuramente il processore Qualcomm Snapdragon 765G e lo stesso comparto fotografico posteriore.

Le dimensioni saranno una via di mezzo tra Pixel 4a e 4a 5G. Probabilmente si differenzierà in meglio da Pixel 4a 5G per materiali di realizzazione, ricarica wireless e metodo di sblocco. Al momento non ci sono evidenze su un quarto, e ancor più top di gamma come per esempio Pixel 5 XL o 5 Ultra. Ne deduciamo che Google potrebbe davvero non presentare una seconda variante di Pixel 5, almeno per il 2020. Vi ricordo che gli smartphone sono attesi il prossimo 3 agosto 2020 secondo le ultime indiscrezioni.