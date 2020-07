Secondo le ultime indiscrezioni il prossimo Pixel del colosso Google potrebbe deludere le nostre/vostre aspettative, anche se alcuni non la pensano affatto così.

Stiamo parlando della serie 5, molto atteso da tutti gli utenti che prometteva un bel cambio di rotta rispetto al precedente modello, anche se effettivamente sembra non essere così. Scopriamo insieme i dettagli.

Google Pixel 5 potrebbe deludere le nostre aspettative

Secondo gli ultimi render basati su schermi CAD del prossimo Pixel 5, il nuovo dispositivo di Mountain View, non avrà più lo sblocco 3D con il volto, bensì verrà sostituite da una banale e singola fotocamera frontale con un foro nel display. In compenso, possiamo affermare che avremo finalmente uno smartphone “Full Screen”, con cornici ridotte al minimo su tutti e quattro i lati.

Troviamo delle novità anche sul retro dello schermo, dove ritorna quasi per forza il lettore di impronte digitali. Immutato rimane il comparto fotografico, con solamente due fotocamere. La fonte però dice che “non può ancora confermare quali saranno le fotocamere posteriori” quindi al momento non possiamo confermare le indiscrezioni sulle due fotocamere. Le specifiche parlavano di un Qualcomm Snapdragon 765 con 6 GB di memoria RAM e almeno 64 GB di memoria interna.

Come anticipato precedentemente però, alcune fonti come Android Police e 9To5Google, hanno preso le distanze dai render in questione, additandoli come un prototipo non definitivo. Dobbiamo anche sottolineare che la fonte ha pubblicato anche delle immagini di Pixel 5 XL, sempre basate su schemi CAD. Valgono le medesime considerazioni di cui sopra, ed il fatto quindi che potrebbe trattarsi di un prototipo non definitivo.