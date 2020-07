Per questa seconda metà di luglio e per tutto il prossimo mese di agosto sono in arrivo grandi eventi per tutti i clienti di Sky. Oltre alle gare conclusive del campionato di Serie A, sulla pay tv andranno in onda altre importanti esclusive come la Formula 1, il motomondiale, l’NBA e la Champions League.

Sky, i costi della pay tv sono più bassi con le offerte per il digitale terrestre

Proprio per l’estate e per un palinsesto mai così ricco durante questi mesi, Sky ha deciso di rimodulare in parte la sua offerta commerciale. Oltre alle promozioni per il classico satellitare, la pay tv è impegnata anche per garantire iniziative vantaggiose a chi sceglie la via del digitale terrestre.

Da mesi, infatti, i principali canali della tv satellitare sono disponibili anche su DTT. Nel bouquet di Sky sul digitale, figurano anche tanti canali di Sport e Calcio. Al costo mensile di 34,90 euro, quindi, i clienti potranno accedere alle migliori esclusive della pay tv senza l’ausilio di una parabola e di un decoder. Il costo di rinnovo per l’abbonamento prevede un prezzo bloccato per dodici mesi. L’offerta che Sky propone sul digitale terrestre è diretta tanto ai futuri abbonati, tanto anche agli attuali clienti che hanno un piano di visione sul satellitare.

Incluso nel prezzo di questa iniziativa vi è anche il servizio streaming Sky Go. Con l’ausilio dell’app ufficiale Sky Go, i clienti della pay tv avranno la possibilità di non perdersi nemmeno un grande evento, anche in questi giorni di vacanza.