Anche se la fase critica dell’emergenza Covid è parzialmente superata nel nostro paese, continuano ad esserci alcune limitazioni per i cittadini. Ad esempio, sono ancora tanti i lavori che da qui ai prossimi mesi saranno chiamati ad effettuare le loro attività quotidiane in smart working. Per questa ragione, gli utenti di Vodafone avranno ancora a disposizione per le prossime settimane alcune iniziative speciali legate ad internet.

Vodafone, la nuova offerta per navigare senza limiti in smart working

L’offerta Vodafone Pass Smart Meeting è ancora oggi disponibile per una serie di clienti. Gli utenti del gestore britannico, attraverso questa iniziativa potranno connettersi ad internet sui servizi di videoconferenza con consumo illimitato di Giga.

La lista dei servizi compatibili con la Vodafone Pass Smart Meeting comprende alcune tra le app più importanti di genere. Tra queste citiamo Google Meet, Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom.

In base al momento dell’attivazione l’offerta sarà valida per tre mesi. Ovviamente la promozione non comporta spese extra rispetto alla propria ricaricabile base. Al termine dei novanta giorni promozionali, inoltre, non sono previsti costi di rinnovo e quindi l’iniziativa sarà disattivata di default.

La disponibilità di Vodafone Pass Smart Meeting è limitata per alcuni clienti. Per poter attivare la promozione, in primo luogo è necessario verificare la sua disponibilità attraverso l’Area Personale dell’applicazione ufficiale MyVodafone.

In alternativa, anche in questi giorni, Vodafone sta inviando degli SMS informativi a tutti gli utenti che hanno l’opportunità di attivare l’offerta. Per accedere ai bonus basterà rispondere in maniera affermativa ad uno di questi SMS.