Elon Musk riesce sempre a sorprenderci non si può negare, anche questa volta ha dato prova del suo genio visionario e in grado tramite i suoi progetti di tuffarci in un futuro molto oltre la nostra normale concezione di trasporti, un vero e proprio passo avanti nel tempo per così dire.

Questo passo in avanti prende corpo con Hyperloop, un treno a levitazione magnetica in grado di offrire delle prestazioni in termini di velocità di viaggio, efficienza e impatto ambientale davvero senza precedenti, caratteristiche che lo fregiano di diritto con l’appellativo di futuristico.

Si tratta di uno tra i tanti campi in cui ELon Musk ha deciso di offrire il proprio contributo con le sue idee visionarie e decisamente avanti rispetto alle normali concezioni, in ballo abbiamo il futuro dei mezzi pubblici, i quali grazie appunto a questa innovazione potranno godere di nuova energia e dare quindi una valida alternativa competitiva ai classici mezzi a quattro ruote.

Hyperloop sta arrivando, il treno a levitazione magnetica del patron di Tesla

Come se non bastasse, una delle nazioni prescelte per lo sviluppo di questa nuova tecnologia è proprio l’Italia, la quale si mostra come luogo strategico e adatto alla creazione di un sistema alternativo di trasporto.

Ad aver convinto gli americani ad annoverare la nostra penisola tra le nazioni in cui iniziare le sperimentazioni di questi nuovi veicoli è stata la svolta green che ha investito molti settori del nostro paesi, i quali sono stati stimolati anche da incentivi e fondi ricevuti per la pandemia, di cui una buona parte saranno usati anche per dare la possibilità ai vari centri urbani di riorganizzarsi secondo condizioni decisamente più eco-friendly.