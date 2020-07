L’offerta pensata appositamente per strappare i clienti dalle mani di Iliad e dei vari operatori virtuali (o MVNO), arriva direttamente da Vodafone, il suo nome è Special 50 Digital Edition, è una delle migliori promozioni attualmente disponibili sul mercato.

Attivabile in tutti i punti vendita in esclusiva dagli utenti che si ritrovano in uscita dai suddetti operatori, l’offerta richiede il pagamento iniziale di un contributo pari a 10 euro, corrispondente per l’esattezza all’acquisto della SIM ricaricabile. Il nuovo cliente non dovrà sottostare ad alcun tipo di vincolo contrattuale, ciò sta a significare che potrà decidere di abbandonare l’operatore in un qualsiasi momento, senza incappare nel pagamento di una penale.

Passa a Vodafone: cosa contiene l’offerta

L’offerta di casa Vodafone appare essere molto interessante in primis per il prezzo finale di vendita, corrispondente per l’esattezza a soli 7 euro mensili, da pagare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile. All’interno, ad ogni modo, sono stati posizionati 50 giga di internet alla massima velocità, minuti illimitati da poter utilizzare per telefonare a chiunque, per finire con i soliti SMS infiniti da inviare ad altri numeri registrati sul territorio nazionale italiano.

La promozione può essere richiesta, solo con portabilità obbligatoria, nei punti vendita fisici, non sul sito ufficiale dell’azienda. La navigazione è possibile sotto rete telefonica Vodafone fino ad una velocità massima di 600Mbps in download, con smartphone abilitato e compatibile. L’accesso alla suddetta è surrogato alle limitazioni indicate nell’articolo, ricordando che è da ritenersi valida fino a data da destinarsi (salvo comunicazioni differenti o restrizioni temporali).