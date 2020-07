Al momento Iliad sta giocando in casa per quel che riguarda le offerte del telefono fisso. In Italia, invece, si dedica anima e corpo al potenziamento delle proprie infrastrutture proprietarie per la rete 4G Plus in vista del naturale processo evolutivo che paleserà la nascita dei network 5G.

Mentre mantiene alto il morale dei suoi 5 milioni di clienti con la “Giga 50” offerta ancora all’incredibile prezzo di 7,99 euro al mese con minuti ed SMS illimitati su traffico dati illimitato a 50 Giga al mese concede nuove avvisaglie di una sua partecipazione alla componente Home. Dalla Francia, infatti, arrivano ulteriori ragguagli tecnici ed economici sulla gestione delle promo residenziali. Ecco che cosa abbiamo scoperto da un recente post su Twitter.

Iliad per il telefono fisso: a questo prezzo le offerte complete potrebbero essere un guaio per TIM, WindTre, Vodafone, Fastweb e tutti gli altri

Partendo dal router Freebox aggiornato alla nuova versione POP per gli utenti francesi si apre un modo di possibilità interattive e di navigazione. A tutti gli effetti un Android TV Box 4K con supporto ai comandi vocali con Google Assistant il nuovo modello gode della connettività Bluetooth 5.0 e di un modulo WiFi AC2100 con funzionalità tecnica MU-MIMO. Tre uscite di tipo Ethernet Gigabit LAN (2x 1 Gbps + 1x 2.5 Gbps) garantiscono l’ingresso del segnale di rete proveniente dal doppino telefonico (per telefono e linea xDSL) o dal cavo in Fibra Ottica. Una porta di tipo USB Type-C reversibile garantisce l’alimentazione. Tutto si può gestire comodamente da smartphone grazie alla nuova app Freebox Connect che vigila sullo stato della rete e dei client connessi.

Tutta questa evoluta apparecchiatura elettronica di ultima generazione è correlata all’uso delle offerte Iliad che includono Internet Illimitato e chiamate nazionali ed internazionali senza limiti (al momento per i territori francesi) con 220 canali TV (con funzione Replay) e possibilità di abilitare un profilo in streaming per Netflix e Prime Video. Il router è incluso nel prezzo senza rate da pagare ma con una promo che il primo anno costa solo 29,99 EURO che diventano 39,99 EURO a partire dal secondo anno.

Si tratta senz’altro di un modello locale d’offerta per il quale non si ha la pretesa di una applicabilità in pari per il nostro mercato locale. Iliad potrebbe proporre le medesime condizioni ma tutto ciò resta da verificare a seguito di azioni successive. La notizia va prese con le dovute cautele del caso ma è chiaro che una concorrenza simile difficilmente farebbe desistere molti clienti dal passare alla nuova tariffa. Per TIM, WindTre, Vodafone, Fastweb e gli altri potrebbe confermarsi coma una spina nel fianco per gli affari. Ulteriori dettagli nel corso dei prossimi giorni.