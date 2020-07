Iliad: nuovo traguardo e una novità molto richiesta dal pubblico

Credere che un gestore proveniente dal nulla possa in qualche modo circuire gli utenti convincendoli a passare dalla sua parte in poco tempo, risulterebbe difficile per chiunque. Questa è stata la trafila esatta che Iliad ha compiuto nel panorama della telefonia mobile italiana. Da qualche anno a questa parte non ci sono rivali: il gestore proveniente dalla Francia riesce a mettere sotto chiunque a suon di promozioni e prezzi bassissimi.

L’obiettivo era quello di diventare grande in poco tempo, e ora a oltre due anni dal suo arrivo ufficiale in Italia, Iliad è riuscito a ottenere grandi risultati. Il quarto posto è ormai consolidato in classifica, con tantissimi utenti che sono contentissimi del servizio. Sono oltre 5,5 milioni le persone legate al nuovo gestore proveniente dall’estero, il quale si attesta come provider italiano a tutti gli effetti. In questo momento l’obiettivo è difendersi, e sul sito ufficiale ci sono le armi giuste.

Iliad, sul sito ufficiale campeggiano ancora le due offerte migliori e c’è anche una novità

La Giga 50 e la Solo Voce sono ancora lì ben presenti sul sito ufficiale. Gli utenti possono continuare a sottoscriverle con gli stessi contenuti e con gli stessi prezzi di sempre. La prima include tutto senza limiti tra minuti ed SMS con 50 giga in 4G per navigare sul web. La seconda replica ancora una volta minuti ed SMS senza limiti, ma senza connessione web.

I prezzi sono ovviamente differenti: la prima offerta costa 7,99, mentre la seconda 4,99 € al mese per sempre. Inoltre tutti gli utenti con connessione Internet potranno avere finalmente 4GB di roaming.