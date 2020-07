Esselunga propone un prezzo shock su uno degli smartphone più richiesti e desiderati del momento, il Samsung Galaxy A30S, aiutando così gli utenti ad acquistarlo, senza dover spendere cifre particolarmente elevate o doversi accontentare del modello brandizzato.

La campagna promozionale corrente risulta essere disponibile in tutti i punti vendita sul territorio nazionale italiano, ma non sul sito ufficiale, è importante ricordare che gli acquisti di tecnologia non possono essere completati online. La scadenza della suddetta è fissata al 22 luglio, salvo esaurimento anticipato delle scorte a disposizione.

Volantino Esselunga: prezzi bassi a più non posso

Il volantino Esselunga, dopo aver pienamente scontato lo Xiaomi Redmi Note 9, ritorna nel mondo degli smartphone con una proposta interessante sul Samsung Galaxy A30S, riuscendo a venderlo a soli 179 euro.

Osservando da vicino le caratteristiche tecniche notiamo comunque trattarsi di un device non troppo qualitativo, se non per l’ampio display da 6.4 pollici superAMOLED. Per il resto ci troviamo di fronte ad un processore octa-core da 1.8GHz, ad una batteria da 4’000mAh, un lettore di impronte digitali (con possibilità di utilizzare anche lo sblocco con il viso 2D), un sensore anteriore da 16 megapixel, 3 fotocamere nella parte posteriore, 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, tutto con sistema operativo basato su Android 9.

L’acquisto, come specificato in fase d’apertura, potrà essere completato solamente in negozio, con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed ovviamente per un modello sbrandizzato (quindi con aggiornamenti rilasciati dal produttore).