Negli ultimi anni, grazie alle molteplici produzioni originali e di qualità, Netflix è riuscita ad ottenere feedback positivi da ogni angolo del pianeta, guadagnandosi la fiducia di ben 200 milioni di utenti paganti. L’enorme affluenza degli ultimi giorni, dovuta alle restrizioni imposte dal Lockdown, ha quindi permesso al colosso dello streaming Americano di mettere in mostra i propri contenuti, spingendo di fatto sulle serie TV maggiormente apprezzate dagli utenti. Fra i titoli più riprodotti nelle ultime settimane, quindi, troviamo Peaky Blinders, After Life e Sex Education, che, inaspettatamente, sono riusciti a battere in poche settimane ogni record di ascolti. Scopriamo quindi di seguito ulteriori novità a riguardo

Peaky Blinders, After Life, Sex Education: ecco le ultime novità in arrivo su Netflix

Partiamo con Peaky Blinders. La serie TV, ormai disponibile da più di 5 anni, ha riscosso negli ultimi tempi un enorme successo fra gli utenti di Netflix. Ad oggi, quindi, milioni di fan in tutto il mondo attendono con ansia l’arrivo della sesta stagione che, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19, purtroppo subirà dei pesanti ritardi. Ciononostante, però, secondo alcuni rumors la produzione sembrerebbe aver avviato nuovamente le riprese.

Continuiamo con After Life. La serie TV Black Comedy, grazie al periodo di Lockdown, è riuscita ad ottenere i consensi di milioni di utenti, creandosi quindi una cerchia di fan in attesa della terza stagione, recentemente confermata dalla produzione. Purtroppo, ad oggi, non ci sono notizie in merito ad un’ipotetica data di rilascio.

Terminiamo infine con Sex Education. Recentemente, grazie ai temi trattati, la serie TV ha riscosso un enorme successo fra gli utenti più giovani di Netflix. Da tempo, ormai, la produzione ha confermato la terza stagione ma, anche in questo caso, l’emergenza Covid-19 ha costretto i produttori a sospendere le riprese. Ad oggi, purtroppo, non è ancora chiaro quando arriveranno le nuove puntate.