L’uso degli smartphone aumenta notevolmente giorno dopo giorno e ad aumentare notevolmente sono anche le preoccupazioni in merito alle radiazioni che rilasciano costantemente. Il corpo umano, dunque, automaticamente assorbe queste onde elettromagnetiche, ma purtroppo ad oggi non si conoscono ancora la loro nocività nonostante i numerosi studi condotti negli anni.

I risultati di numerosi studi continuano a non essere concreti e univoci, proprio per questo motivo la paura di numerose persone aumenta notevolmente. Ad alimentare dubbi e preoccupazioni sono anche le numerose fake news che circolano in rete, ma un gruppo di ricercatori consiglia di affidarsi al SAR del proprio smartphone per scoprire la sua pericolosità.

Valore SAR, smartphone e radiazioni: ecco cosa consigliano alcuni ricercatori

Il SAR indica quante radiazioni il corpo umano è capace di assorbire quando è esposto ad un determinato campo elettromagnetico come lo smartphone. Ad ogni modello corrisponde un valore e se tale valore è alto allora è definito potenzialmente pericoloso per il corpo umano.

L’Ufficio Federale Tedesco Per La Protezioni delle Radiazioni ha il compito di calcolare questo valore con studi specifici e appurati, successivamente ha il compito di trascrivere il risultato in una lista ufficiale. Una nota testata giornalistica tedesca, Statista, è riuscita ad impossessarsi dei dati dell’ente tedesco pubblicando i nomi dei modelli definiti potenzialmente pericolosi perché con un valore SAR alto.

Dispositivi potenzialmente pericolosi: ecco quali sono i modelli