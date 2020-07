La trentunesima giornata di campionato di serie A di calcio si concluderà oggi, 9 luglio, con le ultime due partite in programma su Sky e DAZN che vedranno contrapposte Spal-Udinese e Verona-Inter. Come di consueto Sky e DAZN avranno l’esclusiva sui match. Questa trentunesima giornata si è rivelata avvincente e meno scontata del previsto.

La sconfitta della Lazio a Lecce lasciava presagire un importante balzo in avanti della Juventus che, inaspettatamente, ha subito una netta sconfitta con il Milan dopo essersi ritrovata in vantaggio per 2 a 0. Tutto invariato quindi, Juve che resta a più 7 sulla lazio e bianconeri attesi da un complicato impegno contro l’atalanta in programma sabato 11 luglio.

Spal-Udinese e Verona-Inter orario di inizio e dove vederle

Il primo dei due incontri che chiuderà la trentunesima giornata sarà una sfida che metterà in palio punti pesanti per la lotta salvezza, parliamo di Spal-Udinese, fischio d’inizio previsto per le 19.30 e visibile in esclusiva su DAZN.

Il secondo e ultimo incontro di oggi vedrà di fronte Verona-Inter, inizio previsto per le ore 21.45 e visibile in esclusiva su Sky Sport Serie A. La partita si preannuncia avvincente con l’Inter che avrà la possibilità, in caso di vittoria, di superare in classifica l’Atalanta e arrivare ad un punto dalla Lazio che attualmente è seconda in classifica. Per il verona la possibilità, in caso di vittoria, è quella di andare a 6 punti dall’Europa ed un sogno che rimarrebbe vivo per la squadra veneta.

Per tutti gli aggiornamenti, orari e dove vedere gli incontri, tornateci a trovare su Tecnoandroid.it, sempre costantemente aggiornato sul campionato di calcio di serie A.