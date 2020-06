Molto spesso arrivano sui nostri smartphone alcuni messaggi SMS che celano in realtà una truffa. In queste ultime ore, in particolare, sta circolando una truffa riguardante un concorso a premi da parte di Euronics.

Attenzione alla truffa via SMS del concorso Euronics

Purtroppo capita spesso che dei malfattori e truffatori provino ad ingannare gli utenti meno esperti attraverso degli SMS che attirino la loro attenzione. Le truffe di questo tipo vengono definite Smishing (il termine deriva da SMS e pishing) e hanno come scopo quello di estorcere i dati sensibili degli utenti. L’ultimo SMS di truffa individuato ultimamente è quello legato a un certo concorso a premi indetto da Euronics. Ovviamente non vi è nulla di vero e si tratta di una truffa. Forse in concomitanza con l’ultimo volantino promozionale dell’azienda, molti utenti potrebbero cadere nella trappola di questi truffatori, quindi è necessario prestare la massima attenzione.

Come già accennato, la truffa in questione riguarda un SMS di un concorso a premi di Euronics. Nel messaggio viene riportato, nello specifico, il proprio nome e viene ovviamente dichiarata la vincita di un concorso a premi. All’interno di questo SMS è presente un link dove si dovrebbe inserire i propri dati per ottenere la vincita del concorso, ma è proprio questo il modo in cui avverrebbe la truffa.

Per evitare qualsiasi inconveniente anche di una certa gravità, è vivamente consigliato ignorare il messaggio ed eventualmente bloccare il numero da cui è stato inviato. Se malauguratamente doveste aprire il link presente all’interno, basterà non completare il questionario dei vostri dati personali che si aprirà.