Secondo le ultime indiscrezioni il colosso cinese Xiaomi starebbe per lanciare uno smartphone molto atteso da tutti gli utenti. Si tratterebbe, per la precisione, di un dispositivo con display di dimensioni contenute, sempre più rari e quindi più desiderati.

Da Xiaomi o Redmi potrebbe arrivare uno smartphone simile, nelle scorse ore infatti Lu Weibing ha pubblicato su Weibo una foto che mostra un iPhone 4 sopra un Redmi Note 8, mettendo in evidenza le notevoli differenze per quanto riguarda le dimensioni. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi starebbe per lanciare uno smartphone tanto desiderato

Considerando che Xiaomi negli anni più volte ha sfruttato questo tipo di immagini e post sui social per anticipare novità in arrivo, non c’è da stupirsi se tra i fan dell’azienda si sia scatenata una gara per individuare il possibile “scoop” e tra le ipotesi più interessanti vi è quella secondo cui il produttore potrebbe lanciare una variante compatta di uno dei prossimi modelli top di gamma.

Considerando le poche indiscrezioni che abbiamo ricevuto riguardo a questo nuovo smartphone, non possiamo non pensare a Xiaomi Mi Mix 4 o al Redmi K40. Quest’ultimo potrebbe essere il modello più probabile, almeno se teniamo conto che di recente un altro dirigente di Redmi, Wang Teng Thomas, ha reso noto che il produttore “sta considerando la domanda per i device di piccole dimensioni“.

Nell’ultimo periodo infatti, quasi tutti gli smartphone presentati hanno lo schermo di una dimensione non molto contenuta, a differenza delle preferenze degli utenti. Quest’ultimi infatti tendono a preferire uno smartphone di dimensioni contenute, ma comunque con uno schermo abbastanza grande. Per scoprire nel dettaglio quale sarà il telefono in questione, non ci resta che attendere ancora qualche settimana.