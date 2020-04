Sono passati diversi mesi dall’ultima volta che abbiamo sentito parlare del prossimo top di gamma di casa Xiaomi, cioè il nuovo Xiaomi Mi Mix 4. Fino ad ora sono trapelati alcuni rumors riguardo a questo device, come ad esempio il display e il design. Quest’oggi, però, sono stati pubblicati i primi risultati benchmark del noto portale Geekbench.

Ecco alcune nuove informazioni sul prossimo top di gamma di Xiaomi

Le informazioni trapelate sul portale di benchmark Geekbench non fanno che confermarci che questo nuovo device sarà un vero top di gamma. Secondo quanto riportato, infatti, il prossimo Xiaomi Mi Mix 4 verrà equipaggiato dal prossimo SoC top di gamma di casa Qualcomm, cioè il SoC Snapdragon 865 Plus da 2.93 GHz.

Non siamo però certi della veridicità di questa informazione. Qualche giorno fa, infatti, sono trapelati dei rumors secondi cui Qualcomm non produrrà questo processore per quest’anno. Staremo a vedere. In qualunque caso, ci sarà un grande quantitativo di memoria RAM a supporto del processore. Oltre a questo, possiamo poi osservare come lo smartphone abbia totalizzato 922 punti in single core e 3320 punti in multi core. Dal punto di vista del software, invece, non dovrebbe mancare l’ultima versione, cioè Android 10.

Vi ricordiamo che il nuovo Xiaomi Mi Mix 4 avrebbe dovuto debuttare ufficialmente sul mercato diversi mesi fa. Tuttavia, l’azienda cinese ha preferito rimandare il suo arrivo in modo da non oscurare il debutto dello smartphone di punta di Xiaomi, cioè lo Xiaomi Mi Mix Alpha (ovvero il primo smartphone ad essere dotato di un display avvolgente).