Huawei: la EMUI 10.1 arriva per questi device mentre si pensa alla EMUI 11

La gara in classifica non cambia: Huawei è ancora la prima azienda in merito alle vendite di smartphone. Il colosso infatti negli ultimi anni ha venduto un numero spropositato di dispositivi mobili, soprattutto grazie al suo grande rapporto tra qualità e prezzo. Un altro aspetto molto importante è stato certamente il comparto fotografico dei dispositivi top di gamma, il quale attualmente risulta ancora il migliore. Ci sarebbe però una criticità, la quale sarebbe stata dettata dal governo americano che avrebbe inibito i servizi di Google proprio per casa Huawei.

L’azienda sta però continuando a perfezionare la sua EMUI, con la versione 10.1 che starebbe arrivando per gli ultimi dispositivi. Qualcuno però avrebbe già notizie in merito ad un’ipotetica lista per la prossima EMUI 11. A quanto pare infatti le indiscrezioni avrebbero rivelato quali dispositivi potrebbero riceverla.

Huawei: la EMUI 10.1 è in arrivo per tutti mentre le indiscrezioni portano a galla la lista della EMUI 11

EMUI 10.1

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

EMUI 11