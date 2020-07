Huawei: la nuova EMUI 10.1 arriva per tutti ma si pensa alla EMUI 11

Huawei è attualmente il primo colosso mondiale per quanto riguarda la vendita degli smartphone. I suoi dispositivi sono andati a ruba per anni, e tutti hanno apprezzato le qualità soprattutto in ambito fotografico degli smartphone top di gamma dell’azienda.

Il merito è stato anche della rivisitazione del sistema operativo Android proprio da parte di Huawei, che con la sua EMUI ha fatto passi da gigante. Proprio l’interfaccia della potente casa cinese in questo momento sta fungendo da “tappabuchi“. Come in molti ben sanno il ban imposto da Trump ha fatto calare non di poco le vendite e Huawei sta cercando di ovviare con gli aggiornamenti della sua EMUI. La versione 10.1 sta per arrivare anche agli ultimi dispositivi, anche se qualcuno già starebbe guardando avanti. La EMUI 11 è stata infatti oggetto di varie indiscrezioni che vedrebbero addirittura una lista dettagliata con tutti gli smartphone che da settembre la otterranno.

Huawei: la EMUI 10.1 arriva per tutti mentre la EMUI 11 spunta nelle prime indiscrezioni

EMUI 10.1

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

EMUI 11