Il mondo cinematografico ha subito forti rallentamenti quest’anno a causa dell’epidemia globale che ha sconvolto tutti con il suo arrivo inaspettato. Sulla piattaforma di streaming online Netflix ci sono numerose serie televisive molto apprezzate e in tantissimi vorrebbero delle nuove vicende da guardare all’infinito.

Delle numerose fiction famose ci sono due in particolar modo che hanno attirato l’attenzione degli utenti della piattaforma, Dark e The Order. A riguardo ci sono diverse notizie, ma eccovi svelati tutti i dettagli qui di seguito.

Netflix riscuote un successo incredibile con le serie tv Dark e The Order: ecco le news

La piattaforma di streaming online riceve continuamente numerosi apprezzamenti per le serie televisive conosciute con il nome di Dark e The Order. Per quanto riguarda la prima citata, quella di Dark, purtroppo i fan devono prepararsi ad un addio perché le vicende dei personaggi terminano con la terza stagione. I fan hanno potuto scoprire il destino di tutti i personaggi lo scorso ventisette Giugno sulla piattaforma di streaming online più famosa al mondo.

Anche The Order ha rilasciato la seconda stagione recentemente, lo scorso diciotto Giugno, e i fan non attendono altro che l’arrivo di nuovi episodi. Ad oggi è ancora presto per parlare di una terza stagione e di scoprire l’eventuale trama, ma potrebbero arrivare a breve delle nuove notizie.

La piattaforma di streaming online Netflix continua a tenere aggiornati i suoi utenti, tramite i suoi account social ufficiali, delle prossime uscite e, dunque, potrebbe rivelare qualcosa sulla serie in qualsiasi momento.