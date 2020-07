Finalmente delle date ufficiali sono approdate sull’internet sollevando le sorti degli utenti che da tempo aspettavano delle novità su tre serie TV specifiche ossia The Witcher, Lucifer e Vis a Vis. Dopo mesi di stallo in cui le domande si erano accumulate, Netflix ha alleviato le sorti per almeno due terzi del fandom a cui ora non tocca che aspettare il momento più propizio per potersi dare al binge watching più sfrenato.

Netflix: Vis a Vis e Lucifer confermate, The Witcher torna sul set ad agosto, ecco tutte le novità

A partire da fine mese finalmente lo spin off di Vis a Vis, Vis a Vis El Oasis, diventerà disponibile nel catalogo di Netflix portando liete notizie agli utenti. Le storie di Zulema e Macarena torneranno esplosive più che mai per narrare dettagli ignoti che nella serie madre di questo show sono stati omessi.

Notizie simili, inoltre, sono giunte per errore per Lucifer. La quinta stagione, stando a quanto apparso sulla pagina dedicata di Netflix, arriverà ad agosto del prossimo anno in maniera ufficiale e nella sua prima parte ossia con i suoi primi 8 episodi.

Per quanto concerne The Witcher, infine, gli spettatori dovranno attendere ancora qualche tempo: come rinomato la seconda stagione sarebbe dovuta uscire nel 2021 ed infatti così sarà ma con qualche mese di ritardo visto che le riprese riprenderanno, ufficialmente, nelle prime settimane di agosto. Il destino di Geralt di Rivia, Cirilla e Yennefer tornerà ad intrecciarsi in quella che sarà una timeline meno complessa e più lineare.