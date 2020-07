L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di prorogare ancora per un mese le proprie offerte di rete fissa denominate Casa, Casa Facile e Casa Internet fino al 1° agosto 2020.

In contemporanea, ha deciso di far terminare la promozione del primo costo mensile gratis con le offerte Casa e Casa Internet. Ricordiamoci insieme cosa prevedono ed il loro prezzo.

PosteMobile proroga nuovamente le proprie offerte della gamma Casa

Partiamo subito con l’offerta Casa Facile, che prevede chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi nazionali, senza scatto alla risposta. Le chiamate verso numeri mobili nazionali sono invece tariffate a consumo, a 19 centesimi di euro al minuto senza scatto alla risposta. Il prezzo è di 14.90 euro al mese in promozione invece che 20.90 euro. La promozione prevede anche la consegna e la prima installazione gratuita invece che al prezzo di 60 euro. Sarà invece necessario pagare un costo di attivazione pari a 29 euro, addebitato nella fattura del mese successivo all’attivazione.

L’offerta Casa comprende invece chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta e servizi supplementari come la segreteria telefonica, l’avviso di chiamata, la visualizzazione del numero di chiamata e un servizio di assistenza clienti. Il prezzo è di 20.90 euro al mese in promozione fino al 1° agosto. Anche l’attivazione è gratuita invece che di 29 euro.

Eccoci arrivati all’ultima offerta, Casa Internet che combina un telefono di casa con chiamate illimitate e un modem Wi-Fi con connessione dati 4G+ illimitata fino a 300 Mbps, entrambi tramite delle SIM mobili. Il prezzo di questa offerta è attualmente in promozione a 26.90 euro al mese invece che 30.90 euro al mese. Prevede anche chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta, e la connessione internet illimitata su rete 4G+ con una velocità fino a 300 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload. Il costo di attivazione è pari a 59 euro. Per scoprire maggiori informazioni o per attivare una delle tre offerte appena descritte, visitate il sito ufficiale dell’operatore.