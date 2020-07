Per gli amanti del brivido e dell’avventura la serie tv di cui vi parleremo in questo articolo è perfetta. Conosciuta anche come “I segreti di Winden”, Dark è una serie televisiva tedesca nata nel 2017 di genere drammatico, thriller e fantascientifico. È stata creata da Baran bo Odar e Jantje Friese ed ha raggiunto ad oggi ben tre stagioni della durata di 45-73 min (ad episodio) per un totale di 26 episodi.

La trama vede protagonista la scomparsa di due bambini nel bel mezzo di una normale giornata. L’accaduto porta le famiglie dei personaggi a cercare le due vittime, addentrandosi in nuovi rapporti e conoscendo il passato degli abitanti della città tedesca: i Kahnwald, i Nielsen, i Doppler ed i Tiedemann.

Iniziarono ad accadere strani fenomeni, come la strana morte di numerosi uccelli, impulsi elettrici che fanno sobbalzare la corrente nella cittadina e molti abitanti di lunga data si ricordano che 33 anni prima successe la stessa cosa alla famiglia Nielsen, quando Mads Nielsen scomparve a soli 13 anni, non lasciando tracce.

DARK: tutte le novità sul grande ritorno della serie televisiva

La serie di produzione tedesca, ha mostrato da pochissimi giorni la sua terza stagione, la quale è stata pubblicata su Netflix il 27 giugno. Purtroppo invece per per coloro che speravano in DARK 4 la risposta è negativa. Ecco infatti, la parola dei creatori:

“È ufficiale, stiamo lavorando sulla 3 stagione di Dark! Sarà il ciclo conclusivo di questo grande viaggio. Abbiamo sempre pensato a tre stagioni quando abbiamo creato Dark, e siamo felici di annunciare che le riprese della 3 e ultima stagione inizieranno tra quattro settimane. In questo modo potremo darvi il capitolo finale di Dark già nel corso del prossimo anno. Grazie a Netflix per la fiducia. Grazie a tutti i fan di Dark da tutto il mondo, siete fantastici e vi amiamo!”