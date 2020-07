MediaWorld ripropone al pubblico, dopo circa un paio di mesi dall’ultima comparsa sul mercato, la campagna promozionale Mega Sconti. Al suo interno è possibile trovare un buonissimo numero di sconti e di prezzi bassi, concentrati sulle più svariate categorie merceologiche.

In scadenza il 5 luglio 2020, la campagna promozionale corrente rappresenta un punto di partenza per l’utente che vuole al giorno d’oggi il massimo con il minimo sforzo. La caratteristica principale riguarda prima di tutto la presenza del finanziamento a Tasso Zero, ovvero il pagamento rateizzato senza interessi per ogni ordine superiore ai 199 euro (naturalmente previa accettazione della richiesta).

Volantino MediaWorld: ottime occasioni per spendere poco

Il volantino MediaWorld non dedica particolare attenzione al settore degli smartphone, sebbene comunque riesca a fornire qualche piccola occasione per l’utente finale. Molto interessante è la scelta di integrare l’Apple iPhone 11 al prezzo di 800 euro, un best buy assoluto ed ancora richiestissimo dalla community italiana. Le alternative sono tutte rappresentate da device decisamente più economici, tra cui spiccano Samsung Galaxy A71, LG K50S e Samsung Galaxy A20e, il prezzo finale di vendita non supera i 300 euro.

Se interessati invece al settore dei wearable, non dimenticatevi di due piccole chicche, quali sono Suunto 5 e Amazfit Verge, dispositivi che al giorno d’oggi risultano essere acquistabili con 296 e 127 euro.

Il volantino MediaWorld lo potete sfogliare nel dettaglio qui sotto sul sito ufficiale, ricordate che comunque è disponibile sia online che nei punti vendita senza distinzioni.