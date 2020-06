MediaWorld prosegue con una delle campagne promozionali più apprezzate degli ultimi mesi, ricompaiono infatti i Mega Sconti, tantissime riduzioni di prezzo attendono i consumatori che vorranno effettivamente avvicinarsi all’acquisto di nuovi device.

Le offerte della corrente campagna promozionale appaiono essere disponibili fino al 5 luglio 2020 in tutti i punti vendita, nonché direttamente sul sito ufficiale. Coloro che opteranno per un acquisto seguendo questa seconda strada, tuttavia, dovranno fare i conti anche con le spese di spedizione per la consegna a domicilio (mentre sono gratis in negozio).

Ricevete sul vostro smartphone i migliori sconti Amazon e tutte le ultime offerte, scopritele subito sul nostro canale Telegram.

Volantino MediaWorld: occasioni pazzesche per gli utenti

Innumerevoli sono le occasioni che attendono gli utenti, a partire proprio dal settore degli smartphone, coloro che vi si avvicineranno potranno approfittare di riduzioni applicate su Samsung Galaxy A71 a 344 euro, Apple iPhone 11 a 800 euro, LG K50s a 139 euro o Samsung Galaxy A20e a 135 euro.

La campagna include anche buone offerte applicate sul mondo dei wearable, a tal proposito non potrà mancare l’acquisto di Amazfit Verge a 127 euro o Suunto 5 a 296 euro.

Scorrendo le pagine si incrociano anche soluzioni legate a categorie merceologiche completamente differenti, come ad esempio i prezzi bassissimi applicati sul settore computer e smart home. Tra questi spiccano Samsung Galaxy Tab A 10.1 a 164 euro, affiancato dal sistema di videosorveglianza Arlo raggiungibile a 371 euro.

Per tutti i dettagli in merito ad una campagna promozionale sicuramente all’altezza delle aspettative dei consumatori, appoggiatevi direttamente al sito ufficiale dell’azienda stessa.