La piattaforma di e-commerce Amazon ha recentemente rilasciato una nuova funzione per il proprio servizio Prime Video. Quest’ultimo vi ricordo che permette di accedere ad un catalogo di contenuti in streaming davvero molto ampio.

La novità si chiama Watch Party e per il momento è stata rilasciata solamente negli Stati Uniti ma non possiamo escludere che possa presto arrivare anche in Italia. Scopriamo tutti i dettagli.

Amazon ha lanciato Watch Party per Prime Video

Watch Party ossia la nuova funzionalità messa a disposizione degli utenti di Prime Video, permette di guardare un film o una serie TV insieme a chiunque, amici, parenti o anche altri utenti, chattando e commentando in tempo reale proprio durante la visione del video. Possiamo affermare che la novità potrebbe avvicinare un po’ più gli utenti durante questo contenimento per la pandemia, anche se ormai il peggio è passato. Sicuramente ci sarebbe piaciuto il lancio di questa funzione nel mese di marzo 2020.

Vedere una serie TV o un film nel proprio salotto ma nello stesso tempo e soprattutto in tempo reale commentarla con amici, parenti o conoscenti è senza dubbio un’opportunità per rimanere a casa ma cercare comunque di continuare ad avere quella quotidianità anche se non fisica. Watch Party di Amazon permette dunque agli utenti di ”condividere” un film o una serie TV senza creare però assembramenti reali.

Sostanzialmente un utente può creare un gruppo di visione con un massimo di 100 persone permettendo loro la visione della serie TV o del film scelto dall’amministratore. In questo caso le uniche condizioni per l’accesso sono un abbonamento a Prime Video attivo e il link che dovrà essere condiviso dall’amministratore che può essere inviato tramite un qualsiasi sistema di messaggistica In questo caso chi ha creato il gruppo è l’amministratore anche del ”telecomando” virtuale e dunque è l’unico che può decidere se bloccare la visione o magari se far avanzare il film o altro. Non ci resta che provare a guardare un film o una serie con qualche nostro amico!!.