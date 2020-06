Il colosso Amazon ha recentemente annunciato l’arrivo sulla propria piattaforma di streaming, Prime Video, della terza stagione della serie TV Absentia.

La nuova avventura dell’agente dell’FBI Emily Byrne di Absentia ha finalmente una data: arriverà sul catalogo della piattaforma il prossimo 17 luglio 2020 e, per l’occasione, il servizio video ha diffuso il trailer ufficiale della nuova stagione.

Vi ricordo che Absentia segue l’ex star di Castle nei panni dell’agente dell’FBI Emily Byrne, scomparsa nel nulla mentre era sulle tracce di un noto serial killer. Sopravvissuta a sei anni di torture fisiche e mentali, Emily cerca con difficoltà di ritrovare un equilibrio tra il suo passato e il ruolo di madre. Nella seconda stagione avevamo lasciato la protagonista mentre affrontava le conseguenze dei vari traumi a cui era stata sottoposta e cercava di fare chiarezza sulla sua misteriosa vicenda.

Nella terza stagione, secondo le ultime indiscrezioni, Emily trascorre gli ultimi giorni della sua sospensione dall’FBI e fa del suo meglio per essere la miglior madre possibile per Flynn. Ma il suo mondo viene stravolto quando un nuovo caso internazionale esplode vicino a loro, minacciando la famiglia che Emily cerca disperatamente di tenere insieme. Lei e l’ex marito, l’agente speciale Nick Durand (Patrick Heusinger), sono costretti ad intervenire tanto che la vita di Nick sarà in pericolo.

Emily corre contro il tempo per salvare Nick e finisce per scoprire una cospirazione ben più grande di quel che aveva immaginato. Non vogliamo anticiparvi altro, ma vi ricordiamo che potete chiedere un periodo di prova gratuito nel caso in cui non siete ancora in possesso di un abbonamento Prime.