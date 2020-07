Comet non si ferma più, il volantino corrente raccoglie a tutti gli effetti offerte incredibili atte proprio a rendere migliore la vita degli utenti che vorranno approfittarne, anche stando comodamente seduti sul divano di casa propria.

La campagna promozionale disponibile in questo periodo risulta essere attiva sia nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, che direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso. Scegliendo questa seconda strada per l’acquisto, è comunque importante ricordare che sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, punto importante da non dimenticare assolutamente.

Iscrivetevi al canale Telegram di TecnoAndroid per scoprire le offerte Amazon e tutti i codici sconto più interessanti del momento.

Volantino Comet: il risparmio è davvero di casa con tante offerte dai prezzi bassi

Innumerevoli sono gli smartphone in promozione inseriti direttamente nel volantino Comet, uno dei più interessanti è sicuramente il Samsung Galaxy S20, must have assoluto in vendita al prezzo finale di 799 euro, ed assolutamente consigliato a tutti gli utenti che vogliono godere di prestazioni di livello elevato, senza doversi preoccupare particolarmente della cifra da spendere.

Restando nella stessa filosofia di pensiero, l’occhio cade sicuramente sullo Huawei P40 Pro, uno smartphone da oltre 1049 euro, ma assolutamente in grado di convincere per la sua enorme capacità di garantire prestazioni incredibili, peccando solamente per l’assenza dei Servizi Google.

Le alternative non mancano e sono davvero differenti le une dalle altre, sebbene comunque si parli sempre di terminali proposti a meno di 400 euro. Per ogni dettaglio in merito al volantino Comet lanciato nel periodo, vi rimandiamo alle pagine che trovate inserite qui sotto.