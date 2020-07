Solo poche ore fa erano emersi nuovi dettagli riguardanti l‘atteso OnePlus Nord, il nuovo smartphone del produttore. Il device si preannuncia come un esponente di spicco della fascia media del mercato, ma con finiture da top di gamma. Anche il prezzo dovrebbe scendere, andando quindi incontro alle esigenze di coloro che cercano design e prestazioni ad un prezzo contenuto.

Nonostante le aspettative, OnePlus Nord è ancora avvolto dal mistero. Il brand non ha rilasciato ancora una scheda tecnica ufficiale e si aspetta la presentazione ufficiale. Non è ancora stato fissato un giorno di lancio, ma OnePlus ha dato il via ai preordini per lo smartphone.

L’Europa e l’India saranno i primi due mercati in cui OnePlus Nord debutterà. La pagina di supporto è stata aggiornata e lascia pochi dubbi in merito. Sul sito si può leggere che “È passato un po’ di tempo. Torniamo a dove tutto è iniziato. Sta arrivando OnePlus Nord.”

Al via i preordini per OnePlus Nord

Il tutto sembra un riferimento alla nascita di OnePlus come flagship killer. I device del produttore erano top di gamma assoluti venduti a prezzi estremamente competitivi. Con il passare del tempo però, il brand ha continuato ad alzare la qualità e le performance dei propri smartphone e di conseguenza i prezzi.

OnePlus Nord rappresenterà un ritorno alle origini. L’obiettivo è continuare ad offrire prodotti dall’alto valore tecnologico a tutti gli utenti. La sfida però è quella di provare a coinvolgere una nuova fetta di mercato per con il lancio di una nuova linea di prodotti.

Le date da segnarsi sono il primo luglio, l’otto e il quindici luglio. Alle ore 10.00 dei tre giorni si potrà procedere con il preordine dello smartphone. Il primo passo sarà quello di versare un anticipo di 20 euro per ricevere il merchandising. In seguito si potrà ricevere un buono di 20 euro che sarà collegato all’account.