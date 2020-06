Il nuovo smartphone targato OnePlus in arrivo è OnePlus Nord. Prima di conoscere il nome ufficiale il device era conosciuto anche con il nome di OnePlus Z, ma al momento il device è ancora avvolto dal mistero.

Per creare hyper verso il terminale, l’azienda ha iniziato a pubblicare una serie di indizi e informazioni sulle proprie pagine social. Tuttavia, per scoprire qualcosa in più bisogna affidarsi ai rumor e alle indiscrezioni. Secondo un recente leak, OnePlus Nord veniva affiancato a OPPO Reno 4.

Il rumor indicava che i due smartphone sarebbero stati praticamente identici, con il OnePlus una versione ribrandizzata di OPPO. Tuttavia, a smentire questa notizia è intervenuto l’utente Twtter Max J. Nel suo tweet si può leggere che in realtà i due device saranno diversi. Inoltre, OnePlus Nord sarà caratterizzato da un pannello AMOLED ad alto refresh rate.

Nuove indiscrezioni per OnePlus Nord

— Max J. (@MaxJmb) June 29, 2020

Secondo quanto emerso fino ad ora, il display avrà una diagonale da 6,55 pollici e refresh rate a 90 Hz. Il pannello ospiterà anche il sensore per la lettura delle impronte digitali posto sotto il display. Il cuore del device sarà il SoC Qualcom Snapdragon 765 compatibile con le reti 5G. A supporto del sistema ci saranno 6GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna. Il produttore, tramite una immagine promozionale ha confermato la quadrupla fotocamera. Al momento sembrano essere certi tre elementi con ottiche da 64, 16 e 2MP, mentre l’ultimo sensore è avvolto dal mistero. La fotocamera frontale sarà doppia, con una configurazione 32+8MP integrata all’interno di un notch ovale. La batteria sarà da 4.300 mAh con supporto per la ricarica rapida a 30W.

Il lancio sembra fissato per luglio, molto probabilmente per il giorno 10. Non resta quindi che attendere ancora qualche giorno per scoprire tutti i dettagli.