La promozione WindTre dal nome Go Top+ è sicuramente una delle più richieste ed agguerrite di tutto il mercato della telefonia mobile, in quanto in grado di concentrare al proprio interno prestazioni elevatissime ad un prezzo tra i più bassi mai visti prima.

La Go 50 Top+ rappresenta la versione base, ovvero la soluzione che promette l’accesso a 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, affiancati da illimitati minuti per telefonare a chiunque e 200 SMS, dietro il pagamento di soli 5,99 euro al mese, tramite ovviamente credito residuo della SIM ricaricabile.

Volendo osare di più, è bene sottolineare la presenza della versione Easy Pay, ovvero la Go 100 Top+ Easy Pay, una promozione che presenta esattamente lo stesso identico bundle, ma con la differenza fondamentale che i giga di traffico diventano 100 al posto dei canonici 50, sempre richiedendo il versamento di 5,99 euro al mese. Il pagamento dovrà avvenire tramite conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile, sottostando inoltre anche ad un vincolo contrattuale della durata di 24 mesi.

WindTre: chi può attivare la promozione e quale è il regalo

Entrambe le suddette promozioni possono essere attivate solo ed esclusivamente dai consumatori che si ritrovano in condizione d’uscita da quasi tutti gli operatori virtuali, sono infatti esclusi Kena Mobile, ho.Mobile e LycaMobile.

La richiesta dovrà necessariamente essere presentata nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non annessa portabilità del numero originario. In parallelo, solo per questi giorni, l’attivazione non comporterà alcuna spesa, poiché risultano scontati i 10 euro previsti in origine per l’acquisto della SIM ricaricabile.