WindTre fa sognare tutti gli utenti con una promozione che nasconde alle proprie spalle un bundle praticamente mai visto prima, sopratutto se confrontato con l’attuale prezzo di vendita, corrispondente nell’esattezza a 9,99 euro al mese.

Il suo nome è Young Summer Edition, data la dicitura potete benissimo capire che non sarà attivabile da ogni consumatore sul territorio nazionale, ma sarà esclusiva per gli under 30, ovvero i più giovani. La richiesta potrà essere presentata direttamente nei punti vendita sparsi per il territorio, senza limitazioni sulla provenienza, ma sopratutto con portabilità obbligatoria del numero originario; il costo iniziale da sostenere corrisponderà precisamente a 10 euro.

Passa a WindTre con una nuova incredibile promozione

La promozione a questo punto si sdoppia in due parti, dipendentemente dalla scelta dell’utente in merito alla tipologia di pagamento. Optando per il credito residuo, i primi 3 mesi costeranno 9,99 euro (poi diventeranno 11,99 euro), ma nello stesso periodo sarà possibile approfittare di 140 giga al mese, 200 SMS e illimitati minuti verso tutti; trascorso tale intervallo temporale, la promo si rinnoverà con soli 40 giga al mese.

In parallelo, se vorreste richiedere il pagamento tramite conto corrente, potrete spendere sempre le stesse cifre, godendo prima di giga illimitati da utilizzare verso tutti, con minuti illimitati e 200 SMS. Terminati i 3 mesi, il bundle diverrà pari a 200 SMS, minuti senza limiti e 80 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G. In questo secondo caso è importante ricordare la presenza di un vincolo contrattuale di durata, pari a 24 mesi, che obbligherà il consumatore a restare cliente di WindTre, onde evitare il pagamento di una penale.