Con la legge di Bilancio del 2019 è stato stanziato dal Ministero un bonus per acquistare le TV, in modo da agevolare gli utenti al passaggio dallo standard di trasmissione DVB-T allo standard DVB-T2. Questo bonus è anche disponibile per tutto il 2020 e durerà fino al 31 dicembre 2022. Si tratta nello specifico di un bonus di 50 euro riservato alle famiglie che possiedono un reddito ISEE pari o inferiore a 20.000 euro.

Ecco come funziona e come richiedere il bonus TV 2020

A partire dal 2020 e fino al 2022 assisteremo ad un cambiamento per quanto riguarda le modalità di trasmissione dei canali del digitale terrestre. Come già accennato, infatti, si passerà al nuovo standard di trasmissione DVT-T2 a partire dal prossimo luglio 2022. Fino a quella data, il Governo Italiano ha stanziato questo bonus TV 2020 di 50 euro per agevolare le famiglie italiane in questo passaggio.

In seguito a questo passaggio di trasmissione del segnale del digitale terrestre, i televisori attualmente posseduti da molto italiani non saranno più in grado di captare e trasmettere i canali liberi. Di conseguenza, i cittadini italiani dovranno necessariamente adattarsi alla situazione e dovranno fornirsi o di apparecchi tecnologici in grado di ricevere il segnale oppure dovranno acquistare delle nuove TV in grado di farlo.

Per poter usufruire di questo bonus, come già anticipato, occorre avere un ISEE non superiore a 20.000 euro. Dopo di che, basterà mostrare al rivenditore il modulo che troverete a questo link. Oltre al modulo in questione, sarà comunque necessario mostrare un documento d’identità e il codice fiscale. Vi ricordiamo che sarà possibile utilizzare questo bonus soltanto presso dei rivenditori registrati sulla piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate.

Per sapere se il vostro televisore è compatibile con la nuova modalità di trasmissione del segnale del digitale terrestre, basterà andare sui canali 100 e 200 del digitale terrestre. Questi canali sono stati messi a disposizione per permettere agli utenti di verificare se il proprio televisore è compatibile o meno. Se comparirà la scritta Test HEVC Main10, significherà che il vostro televisore è compatibile con la nuova modalità di trasmissione.