Sei alla ricerca di un programma che ti consenta di realizzare in modo facile e originale diagrammi, planimetrie, grafici e mappe concettuali? Sei nel posto giusto! Oggi, noi di TecnoAndroid vorremmo parlarti di Edraw Max, un software completo dal punto di vista delle funzionalità e ricco di modelli ready-to-use compatibile tanto con PC Windows, quanto con Linux e macOS.

Edraw Max è uno dei migliori software per la creazione di diagrammi e grafici professionali. Questo programma riesce a trasformare ogni tua idea o progetto in grafici e, più in generale, presentazioni d’impatto ed attraenti, mettendo a disposizione dell’utente numerosi strumenti di personalizzazione. Il tutto, per mezzo di un’interfaccia intuitiva e di semplice utilizzo, che rende questo software adatto anche per gli utenti meno esperti.

Edraw Max offre più di duecentottanta soluzioni, così da assecondare le esigenze ed i gusti di tutti gli utenti. E’ possibile, per esempio, scegliere tra tanti modelli di diagramma di flusso, organigramma, mappa mentale, diagramma di rete, diagramma scientifico, BPMN, manifesto, diagramma a lisca di pesce, piano antincendio, diagramma di Gannt, volantino, biglietto da visita, fashion design, grafico circolare, diagramma d’architettura, infrografica, presentazione, modulo commerciale, piano di cablaggio e diagramma di Venn. Per ciascuna di queste categorie, il programma offre una quantità pressoché infinita di modelli pronti per l’uso, che agevolano la realizzazione della grafica con inserti ed elementi pre-inseriti che necessitano semplicemente di essere modificati con i dati e le informazioni che si desidera mostrare.

In alternativa, è anche possibile scaricare nuovi template dalla pagina dedicata, filtrando la ricerca con keywords in modo da ottenere i risultati più adatti alle proprie esigenze. Quanto agli strumenti disponibili, Edraw Max permette personalizzare il diagramma stabilendone la forma, il font del testo, il colore; o ancora, è possibile utilizzare temi, aggiungere icone, emoji, connettori di diverso tipo, ed inserire diversi elementi, come immagini, codici QR, tabelle, testi vettoriali e grafici.

E’ anche possibile modificare il layout di pagina, inserendo animazioni, stabilendone l’orientamento o inserendo il numero della pagina. Insomma, questo programma offre davvero tutto ciò di cui si ha bisogno per realizzare una presentazione professionale e presentare al meglio la propria idea o dati di qualunque tipo.

Oltre ciò, Edraw Max è perfettamente integrato con Visio ed altri programmi. Ciò significa che è possibile importare i file Visio o di esportare le proprie creazioni in altri formati, come PDF, Word, PPT, JPEG, Html, ecc. In questo modo, è possibile convertire il proprio grafico nel formato che più si preferisce e più facilmente accessibile dagli utenti con i quali si intende condividere il proprio lavoro, per evitare problemi di incompatibilità o di corretta visualizzazione. In più, è possibile trasferire il proprio progetto sul Cloud (Google Drive e Dropbox) per permettere ad altri utenti di lavorare su di esso in qualsiasi momento.

Edraw Max offre un periodo di prova gratuita al termine del quale potrà essere stabilito se proseguire con l’acquisto della licenza oppure no. Il software può essere acquistato al prezzo di 229 euro una tantum, ed include una licenza per due dispositivi.