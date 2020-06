Nintendo ha appena annunciato il primo aggiornamento dell’estate per Animal Crossing: New Horizons, e noi non vediamo l’ora di giocarci! L’aggiornamento, che verrà distribuito gratuitamente a partire dal prossimo 3 luglio, introduce tante novità ed un qualcosa di assolutamente inaspettato. Cosa? La possibilità di tuffarsi in mare, nuotare ed immergersi, per andare alla ricerca di fantastiche creature marine.

Animal Crossing: New Horizons, arriva il primo aggiornamento dell’estate!

Con questo aggiornamento, Animal Crossing: New Horizons si arricchisce di nuovi oggetti, esperienze e personaggi. Uno di questi nuovi NPC è Pascal: amante delle capesante, questo simpatico animaletto sarà disposto a cederci preziosi schemi fai-da-te per realizzare costumi e oggetti d’arredo a tema marino, in cambio di capesante.

Il secondo personaggio sarà un Gulliver pirata, pronto a ricompensarci con regali speciali per ricambiare l’aiuto che gli offriremo. Come anticipato, l’aggiornamento introduce anche nuove creature marine, come le stelle marine, che possono poi essere portate a Blatero che le esaminerà e le inserirà all’interno del museo, fornendoci, se vogliamo, anche delle informazioni a riguardo.

Ma l’aspetto più interessante e divertente consiste proprio nella possibilità, per la prima volta, di tuffarsi in mare, nuotare ed immergersi, e sarà ancora più divertente condividere questa esperienza con gli amici.

Ma le sorprese non finiscono qui. Questo, infatti, sarà solo il primo di una serie di aggiornamenti che arriveranno nel corso dell’estate. Nintendo ha già fatto sapere che il prossimo aggiornamento estivo verrà distribuito nel mese di agosto, ma non è stato rivelato ancora nulla a riguardo. Insomma, non ci resta che attendere per scoprire quali altri fantastiche novità questo gioco avrà in serbo per noi! Intanto, tutti pronti per il prossimo 3 luglio.