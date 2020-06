Per la stagione estiva, come di consueto, c’è da attendersi un gran numero di offerte per quanto concerne la telefonia mobile. In questo campo, Vodafone ed Iliad si sfidano oramai da mesi e proprio per le settimane a venire rilanciano una lunga ed intensa battaglia.

Vodafone contro Iliad, le migliori promozioni al semplice costo di 7,99 euro

Anche per la prossima estate, la popolarità di Iliad continuerà ad essere molto alta nel nostro paese. Il gestore francese mantiene una grande attrattiva verso il pubblico anche grazie alla sua famosa e popolare ricaricabile, la Giga 50. Attraverso questa tariffa, gli abbonati riceveranno chiamate ed SMS illimitati a cui si aggiungono anche 50 Giga per la connessione illimitata ad internet. Il prezzo della promozione di Iliad è sempre lo stesso: 7,99 euro ogni trenta giorni.

Vodafone risponde a questa promozione con la sua sempre vantaggiosa Special 50 Giga. In questa circostanza, i clienti avranno a loro disposizione chiamate senza limiti sul suolo nazionale a cui si aggiungono anche 50 Giga per navigare in internet. Il prezzo per la sottoscrizione di tale ricaricabile è di 7,99 euro.

Sia nell’uno sia nell’altro caso sono inoltre previsti 10 euro, necessari per l’attivazione delle rispettive schede SIM e per l’attivazione della linea.

Iliad e Vodafone mettono a disposizione dei loro abbonati anche delle importanti opzioni aggiuntive. Con la Giga 50 di Iliad sono, ad esempio, previste chiamate senza limiti verso sessanta paesi dell’estero. Gli abbonati che optano per la Special 50 Giga di Vodafone avranno invece la connessione 4,5G inclusa nel prezzo ed anche il servizio hotspot personale.