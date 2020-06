La connessione Internet ha la sua importanza nella società e, infatti, gran parte dei consumatori (se non tutti) ne fanno uso per un motivo o per un altro. Da diversi anni si parla di incrementare le reti e questo sta accadendo con l’arrivo del 5G di Tim, Vodafone e Wind Tre, ma esiste anche un’altra strada per usufruire di una connessione veloce, affidabile e sicura.

Si parla di connessione via satellite, con la quale è possibile navigare in rete in maniera facile, veloce e sicura anche in quei luoghi dove il segnale è debole con le varie aziende telefoniche in commercio. Eccovi svelati qui di seguito tutti i dettagli.

Connessione Internet via satellite: si può navigare in rete in maniera facile e veloce

Questa nuova modalità di navigare in Internet è una connessione satellitare che permette di navigare in rete allo stesso modo di quello di Tim, Vodafone e Wind Tre. La differenza sostanziale sta nel metodo di trasmissione che funziona attraverso un sistema di satelliti e non di cavi. Si tratta di un servizio molto simile a quelli televisivi come, ad esempio, quello di Sky.

Gli utenti che si trovano in uno di quei luoghi dove la connessione internet delle varie aziende telefoniche non arriva possono tentare con questo tipo di connessione perché sfrutta i satelliti intorno al globo terrestre. Per quanto riguarda i costi, invece, gli utenti interessati a questo tipo di servizio dovranno sostenere spese intorno ai 35,00 Euro al mese esclusi i costi del kit di installazione e, eventualmente, esclusi anche i costi per il tecnico che installa tale servizio.