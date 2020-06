CoopVoce: ChiamaTutti TOP 30 a 9 euro e una nuova promo a 5 euro

CoopVoce è certamente una delle rivelazioni degli ultimi anni nell’ambito della telefonia mobile italiana. A quanto pare infatti tutti gli utenti che prima non avevano alcuna considerazione di questo gestore virtuale, oggi ne valuterebbero le offerte. Queste sono molto migliorate soprattutto dopo le proteste di molti italiani che ritenevano le soluzioni del gestore non in linea con il mercato.

Attualmente CoopVoce risulta il gestore virtuale più affidabile secondo la critica. Le ultime indiscrezioni hanno fatto venire a galla diverse testimonianze da parte di utenti che hanno dichiarato grande affidabilità in merito a questa azienda. Nessuno di essi dopo aver sottoscritto una delle sue promo, ha riscontrato delle brutte sorprese. Ora sono arrivati anche due nuove offerte, le quali hanno il compito di portare a casa quanti più utenti possibile.

CoopVoce: arriva la nuova ChiamaTutti TOP 30 con la Easy+, ecco cosa contengono e quanto costano ogni mese

Attualmente la linea ChiamaTutti di CoopVoce risulta davvero al top con le sue promo migliori. La prima è celermente la ChiamaTutti TOP 30, soluzione migliore in questo momento e con tutto incluso.

Per soli 9 euro al mese gli utenti possono avere infatti minuti senza limiti per telefonare a tutti i numeri fissi e mobili, 1000 SMS verso tutti ed infine 30 giga di traffico dati in 4G. A seguire ecco anche la Easy+, soluzione che al suo interno include contenuti minimi ma ad un prezzo molto abbordabile. Bastano infatti soli 5 euro per avere a disposizione 1000 minuti verso tutti, 300 SMS e 3 giga in 4G per navigare sul web.