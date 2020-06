Il social network Twitter ha recentemente deciso di rivoluzionare e innovare i propri tweet, inserendo anche la possibilità di postare dei messaggi vocali.

Negli ultimi anni la piattaforma ha inserito diverse novità che hanno reso i tweet molto più semplici e innovativi. Un esempio è sicuramente l’aumento dei caratteri utilizzabili all’interno di un unico post. Scopriamo la novità degli ultimi giorni.

Twitter: ora è possibile pubblicare anche i messaggi vocali come tweet

L’azienda di Jack Dorsey ha deciso a partire da oggi di iniziare i test su di una nuova funzione che aggiungerà un tocco più ”umano” al modo in cui gli utenti utilizzano oggi Twitter: la voce. Gli utenti infatti potranno inserire la propria voce direttamente nel testo del messaggio in modo da poterlo condividere con tutti.

Per inserirli basterà aprire il compositore dei tweet e toccare la nuova icona con lunghezze d’onda. Fatto questo, apparirà la foto del profilo con il pulsante di registrazione in basso, basterà toccarlo per registrare la propria voce. Ogni Tweet vocale catturerà fino a 140 secondi di audio. Se però si avrà bisogno di registrare altro audio basterà continuare a parlare perché una volta raggiunto il limite di tempo per un Tweet, automaticamente si aggiungerà un nuovo vocale creando la discussione.

Al termine basterà toccare il pulsante Fine per terminare la registrazione e tornare alla schermata del compositore su Twitter. In questo caso, se presente il vocale sul messaggio, gli utenti lo vedranno immediatamente perché comparirà sulla loro sequenza temporale insieme ad altri Tweet. Al momento Twitter ha deciso di rendere disponibile la Beta solo su iOS e per un gruppo ristretto di utenti anche se nelle prossime settimane tutti su iOS dovrebbero essere in grado di twittare con la propria voce. Non vediamo l’ora.