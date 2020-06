La cosiddetta febbre da PlayStation è un fenomeno duraturo e persistente che negli anni è rimasto vivo senza mai scemare un secondo; a seguito dell’annuncio della nuova versione della console, poi, gli animi di tutti gli amanti del prodotto si sono infuocati andando ad alimentare le braci già ardenti alla base del settore e costruendo un hype così grande da mandare in confusione molti. A complicare la situazione di attesa (per quanto riguarda prezzi e data di uscita), in Francia la catena di supermercati Lidl ha deciso di alzare la posta in gioco e mettere in vendita la PlayStation 4 a soli 95 euro: la trovata, però, non ha avuto risvolti positivi.

PlayStation 4 svenduta ad un prezzo mai visto prima d’ora: in Francia la folla è impazzita fuori al Lidl

Con un cartellino d’offerta indicante il prezzo di vendita inferiore a 100 euro, la PlayStation 4 ha creato un vero e proprio scompiglio al di fuori dei supermercati Lidl, i quali sono stati assaltati da una folla speranzosa di poter concludere l’affare dell’anno. Purtroppo la situazione sembra essere degenerata in fretta ed infatti l’intervento della polizia locale non è mancato a seguito di rumori molto molesti e persino segnalazione di soggetti rimasti feriti nella calca.

Un caso fortuito o una promozione in arrivo anche in Italia? Questa domanda non può ricevere una risposta, ma qualcosa è certo: un prezzo al di sotto dei cento euro non si era mai visto per PlayStation 4, appropriarsi della console per tale cifra avrebbe potuto rappresentare seriamente in affare immancabile.