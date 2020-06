In questi ultimi giorni sta spopolando nuovamente la famosa applicazione FaceApp. Quest’ultima ha infatti da poco ricevuto un nuovo filtro che permette a chiunque di trasformare il proprio volto in quello di un uomo o di una donna. Ma come funziona esattamente questo nuovo filtro?

Ecco come funziona questo nuovo filtro di FaceApp

In questi giorni c’è stato letteralmente un boom di post sulle varie piattaforme social (come Facebook, Instagram e Twitter) in cui sono state pubblicate varie immagini create con il nuovo filtro di FaceApp. Se lo scorso anno il filtro che andava di moda era quello per fare invecchiare i propri volti, quest’anno il nuovo protagonista del web è il nuovo filtro per trasformare il volto in quello di un uomo o di una donna.

Per poter usufruire al meglio di questo nuovo filtro, occorre innanzitutto scaricare l’applicazione dal Play Store o dall’App Store (l’applicazione è infatti disponibile sia su Android che su IOS). Dopo aver scaricato l’app, sarà necessario caricare una vostra foto o scattare un nuovo selfie e vi verrà richiesto il permesso per la lettura e scrittura delle vostra galleria foto e dell’applicazione fotocamera.

Successivamente, dovrete scorrere da destra a sinistra il piccolo menù posto in basso e dovrete selezionare il filtro denominato “sesso”. Una volta selezionato il filtro, non dovrete fare altro che decidere se trasformare il volto in quello di un uomo o in quello di una donna. Una volta creata in questo modo l’immagine con il nuovo filtro, sarà possibile condividerla direttamente sui vari social oppure sarà possibile scaricarla sullo smartphone.