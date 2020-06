Le reti di quinta generazione stanno pian piano conquistando tutto il mondo diffondendosi in maniera graduale. I lavori per creare ed ampliare la copertura del 5G, infatti, stanno procedendo nonostante la diffusione di fake news e idee controverse si stiano consolidando imponendo preconcetti a tale proposito. Nel nostro paese, gli operatori nazionali quali TIM, WINDTRE, Vodafone e Iliad stanno affrontando problemi gravi sotto questo punto di vista benché i lavori non abbiano subito ritardi importanti ed oggi si trovino a buon punto.

Grazie ad uno strumento online, poi, è persino conoscere lo stato d’avanzamento degli stessi rimanendo aggiornati sulla copertura totale del territorio.

5G: com’è la copertura in Italia? A che punto sono TIM, WINDTRE, Vodafone e Iliad?

Attraverso NPerf e le mappe fornite dallo stesso, oggi è consentito agli utenti più curiosi di conoscere lo stato di avanzamento dei lavori. Grazie alla pagina dedicata e ritrovabile a questo link, in particolar modo, sapere a che punti siano TIM, WINDTRE, Vodafone e Iliad con il 5G è più semplice del previsto!

Permettendoci di fare un piccolo spoiler a tal riguardo, è subito possibile notare come la copertura per il 5G sia molto scarsa in Italia vista la presenza limitata di antenne. Attualmente le città che godono di copertura sono: Roma, Milano, Torino, Napoli, Brescia e Bologna.

In ogni caso, per ragioni di completezza, riferiamo ai nostri lettori che le mappe di NPerf offrono delle informazioni imparziali e altresì mondiali: sarà dunque possibile osservare l’avanzamento del 5G anche in paesi diversi dall’Italia.