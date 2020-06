Per tutti gli amanti del foto ritocco una buona notizia, adesso il vostro smartphone ha un’arma in più. La software house produttrice di Photoshop, Adobe, ha rilasciato un’App gratuita sia per iOS che per Android. L’applicazione si chiama Photoshop Camera e permette di applicare effetti, sovrapposizioni, video animati e tanto altro.

L’app, chiariamolo subito, non raggiunge i livelli tecnici del classico Photoshop ma è molto utile per abbellire i nostri scatti prima di caricarli sui Social Network. L’applicazione è gratuita e non presenta, al momento, neanche acquisti in App, l’unica prerogativa è effettuare l’iscrizione per ottenere un Adobe ID; va da se che se si è già in possesso di un account Adobe non è necessario effettuare un’altra iscrizione.

Photoshop per smartphone: quali sono le funzionalità

La specialità di questa nuova applicazione sono senza dubbio le Lenses, effetti da applicare alle foto prima dello scatto. È comunque possibile applicare questi filtri in modo postumo, accedendo direttamente al Rullino Fotografico e selezionando la foto da modificare. Una funzione molto interessante nell’era di Tik Tok è la possibilità di creare piccoli video che permettono di far muovere la sovrapposizione scelta.

Se comunque si vuole procedere con qualche modifica più corposa, l’app permette di passare direttamente a Photoshop express, il vero e proprio porting del programma su smartphone. Come detto l’applicazione non prevede acquisti in App e tutte le Lenses sono al momento gratuite ed è possibile scaricarle direttamente dall’elenco presente, che senza troppi dubbi, dovrebbe essere esteso con il passare del tempo.