Durante l’evento Sony in cui un po’ a sorpresa è stata presentata la nuova Playstation 5 hanno visto la luce tanti titoli alcuni molto attesi. Il primo titolo presentato durante la conferenza ha subito scaldo i tanti appassionati della console Sony. Spiderman Miles Morales, seguito del riuscitissimo Spider Man, sembra mantenere lo spirito del suo predecessore con un Gameplay dinamico e azioni spettacolari; il protagonista sta volta sarà Milles Morales, a cui il celebre Peter Parker cede l’onere della maschera alla fine dei fatti del primo capitolo.

Altro titolo molto atteso il secondo capitolo della saga Horizon. Forbidden West, a giudicare dalle immagini del trailer, sembra ambientato nella costa Ovest degli Stati Uniti; qui la nostra Aloy continua la sua lotta per estirpare la corruzione dalle macchine che abitano la terra dopo l’apocalisse di mille anni prima. Dal trailer si possono intravedere anche alcune novità, come la possibilità di immergersi che dovrebbe arricchire ulteriormente un già molto dinamico gameplay.

Anche RE 8 e Demon Souls alla presentazione Playstation 5

La possibile presentazione di Resident Evil 8 era da tempo paventata dai fan e così è stato. Village, questo il nome del nuovo capitolo, sembra continuare le vicende del settimo episodio approfondendo ulteriormente la storia di Ethan Winters.

Arriva invece come un fulmine a ciel sereno l’annuncio del remake del Cult della playstation 3 Demon Souls; il rifacimento verrà curato da Bluepoint già autore di remake importati come quello di Shadow of the Colossus. Presentati anche, oltre a numerosi titoli minori, un nuovo capitolo della saga di Ratchet & Clank, Gran Turismo 7 e il porting di GTA V.