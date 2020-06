Ha finalmente visto la luce Resident Evil 8; benché nei meandri di internet era già stato pavento un possibile nuovo capitolo, alcuni sospettavano, seguendo il percorso fatto da Capcom, in un nuovo remake, magari del primo capitolo della saga. I giocatori di tutto il mondo dovranno invece accontentarsi, si fa per dire, del nuovo RE8, anzi Resident Evil Village, questo il nome ufficiale del videogame.

Sembra comunque chiara la volontà di Capcom di puntare nuovamente sulla I.P. Dopo un periodo di più ombre che luci, i nostri adorabili zombie sembrano essere tornati alla ribalta; grazie anche ai remake del secondo e del terzo capitolo, e all’ottimo successo ottenuto da Resident Evil 7.

Resident Evil 8, cosa sappiamo?

Molti giocatori si chiedo se il nuovo capitolo targato Capcom oltre che su Playstation 5 possa uscire anche sulla sua predecessora; possiamo fin da subito rassicurali, non sarà un’esclusiva delle nuove generazioni di console. Il gioco, che sarà un servival horror come da tradizione, sarà in prima persona. La trama sembra essere legata a questo misterioso villaggio in cui strane creature si aggirano per le strade.

Il protagonista dovrebbe essere di nuovo Ethan Winters, lo sfortunato personaggio trovatisi rinchiuso nella casa degli orrori in cui è ambientato il titolo precedente. A giudicare dal trailer, che comunque non presenta reali elementi di gameplay, il gioco dovrebbe alternare fasi di tensione fatte di silienzi e paesaggi lugubri, come la foresta in cui si apre il trailer, a momenti piuttosto frenetici e adrenalinici in cui lo shootig sembra farla da padrone.