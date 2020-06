Esselunga annienta Unieuro riuscendo a lanciare uno Speciale Multimediale dalle offerte davvero folli, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di alcuni sconti molto interessanti, grazie ai quali riuscire a risparmiare moltissimo.

Con il termine di una buonissima offerta tech, in cui era stata scontata la Xiaomi Mi Band 4, Esselunga torna in auge con il lancio di una campagna promozionale che vuole far discutere gli utenti, promettendo tantissime riduzioni di prezzo. Tutti gli acquisti, come al solito, possono essere completati solamente presso i punti vendita fisici, non sul sito ufficiale.

Volantino Esselunga: le offerte non hanno rivali

Alla base del volantino Esselunga viene posizionato un meccanismo davvero molto diffuso ed apprezzato, gli utenti che sceglieranno di acquistare uno dei dispositivi contrassegnati, potranno aggiungere solo 1 euro per tornare a casa con l’SBS Wax, lo speaker wireless il cui valore commerciale si assesta attorno ai 39,90 euro.

Gli smartphone tra cui è possibile scegliere sono davvero moltissimi, partendo dalla fascia alta incrociamo prima di tutto Samsung Galaxy S20 e Apple iPhone 11 in vendita allo stesso identico prezzo, 748 euro. Scendendo verso soluzioni più abbordabili per la maggior parte di noi, ecco spuntare Xiaomi Redmi 7A, Xiaomi Redmi 8, Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy A51 e similari, tutti comunque in vendita a meno di 300 euro.

Il volantino Esselunga naturalmente include anche altre tipologie di sconti e di offerte, legate a categorie merceologiche completamente differenti, scopritele nel dettaglio qui sotto.