Unieuro si adatta all’ormai arrivo imminente della stagione estiva con il lancio di una campagna promozionale molto interessante, anche se comunque disponibile esclusivamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso.

Gli utenti che vorranno fruire dei prezzi indicati nell’articolo potranno completare gli acquisti solamente sul sito ufficiale, non risulta infatti essere possibile approfittare degli stessi sconti nei negozi sparsi per il territorio nazionale. Oltre a questo va ad ogni modo ricordato che le spese di spedizione sono da considerarsi gratuite per ogni ordine superiore ai 49 euro (senza distinzioni sulla categoria merceologica o similari).

Volantino Unieuro: tanti prezzi bassi per attirare gli utenti

Gli sconti coinvolgono un altissimo quantitativo di prodotti, oltre 306 modelli differenti, per comodità osserviamo da vicino solamente il mondo degli smartphone. Qui troviamo soluzioni del calibro di Asus ZenFone Max Pro M1 a 139 euro, Huawei P40 Lite a 269 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 299 euro, Huawei P40 Lite E a 189 euro, Samsung Galaxy S10 Lite a 529 euro, Huawei P40 Lite a 269 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 279 euro, Galaxy S10 Lite a 529 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 279 euro, Galaxy S20 Ultra a 1299 euro, Wiko Y60 a 69 euro, Huawei P30 Pro a 599 euro o Motorola Moto G8 Power a 189 euro.

Questi sono solamente alcuni esempi di ciò che vi aspetta sul volantino Unieuro, per ogni altro dettaglio consigliamo l’apertura del seguente link diretto al sito ufficiale.