Il volantino Expert integra sconti impazziti, gli utenti possono approfittare di alcuni prezzi bassi davvero molto interessanti, riuscendo nel contempo a risparmiare il più possibile anche su prodotti in genere molto costosi.

In netto contrasto con le solite campagne promozionali di Trony e Euronics, in questo caso ci troviamo di fronte una soluzione Expert aperta a tutti sul territorio nazionale; gli interessati possono infatti decidere di recarsi personalmente in negozio per completare gli acquisti, oppure semplicemente collegarsi al sito ufficiale aziendale. Le spese di spedizione, se viene intrapresa la seconda strada, saranno però da aggiungere al prezzo finale di listino mostrato a schermo.

Volantino Expert: queste offerte sono davvero illimitate

Le occasioni tra cui è possibile scegliere sono davvero tantissime e molto varie, il volantino Expert ad ogni modo cerca di accontentare un po’ tutti, a partire da coloro che vogliono spendere il meno possibile per l’acquisto di uno smartphone. L’attenzione viene quindi posta su terminali in vendita a meno di 300 euro, parliamo nel dettaglio di Oppo A5 2020, Huawei P40 Lite E, Galaxy A30S, Xiaomi Redmi Note 8 Pro o di Motorola E6s.

In aggiunta, sopratutto con l’avvicinarsi della bella stagione, potrebbe sicuramente tornare utile uno smartwatch da abbinare al terminale, ecco quindi che sarà possibile scegliere tra Fitbit Inspire HR a 79 euro, Samsung Galaxy Watch a 199 euro o anche l’ultimo Fitbit Versa Lite Edition in vendita a 129 euro.

