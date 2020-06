Iliad: offerte da 50GB sul sito ufficiale ma con una novità strepitosa

Continuare a tessere le lodi di un gestore come Iliad sarebbe davvero inutile. Infatti tutti gli utenti conoscono le qualità di questo provider è arrivato dalla Francia, il quale ad oggi è un gestore italiano a tutti gli effetti e anche tra i più importanti. Il suo quarto posto in classifica parla da solo, anche perché è stato raggiunto in meno di due anni. Ora sono quasi due anni e mezzo che il provider esercita in Italia, e con un successo senza fine.

Iliad infatti è riuscito a recuperare tantissimi utenti in poco tempo, contandone oggi oltre 5,5 milioni. Oltre 500.000 nuovi utenti sono stati aggiunti solo in questi mesi del 2020, con un fatturato che a fine marzo risaliva a 150 milioni di euro. Ora come ora però bisogna difendersi dalle campagne promozionali dei gestori rivali, in prima linea e con le solite due offerte. Queste sono ancora disponibili sul sito ufficiale anche se a saltare all’occhio in questo momento è una grande novità.

Iliad, sul sito ufficiale ci sono ancora le due promo migliori e c’è una novità

la Solo Voce e la Giga 50 sono le due promo opposte di casa Iliad, le quali sono ancora disponibili sul sito ufficiale. Entrambe possono minuti ed SMS illimitati verso tutti, con la differenza che la seconda promo concede anche 50 giga in 4G.

I prezzi corrispondono a soli 4,99 e 7,99 € al mese per sempre mentre c’è una grande novità. Tutti gli utenti che hanno una promo con connessione dati, potranno finalmente usufruire di 4 giga in roaming e non più di 2 giga.