Samsung Galaxy M51: Geekbench ci rivela qualche caratteristica

Alcuni mesi fa erano trapelate online alcune immagini CAD renders di uno dei prossimi smartphone della serie Galaxy M di Samsung, cioè del prossimo Samsung Galaxy M51. Ora, però, abbiamo delle informazioni più concrete e dettagliate grazie ai primi benchmark pubblicati sul noto portale Geekbench.

Il nuovo medio di gamma di Samsung avrà un SoC di Qualcomm

In questi ultimi mesi il noto colosso sudcoreano sta proponendo sul mercato alcuni smartphone alimentati da processori di casa Qualcomm e non dai processori Exynos. Stando a quanto trapelato online anche il prossimo terminale medio di gamma dell’azienda avrà un processore Qualcomm e, nello specifico, sarà il SoC Snapdragon 675.

Come già accennato, infatti, il nuovo Samsung Galaxy M51 è apparso nel corso delle ultime ore sul portale di benchmark Geekbench e proprio qui sono state riportate alcune informazioni, comprese il processore. Oltre a questo, sembra che ad affiancare il SoC ci saranno almeno 8 GB di memoria RAM, ma molto probabilmente saranno disponibili altre versioni con 6 o 4 GB di RAM. Il sistema operativo presente a bordo sarà poi ovviamente Android 10. I punteggi raggiunti dal device sono invece pari a 545 punti in single core e 1775 punti in multi core.

Vi ricordiamo che questo device si è già mostrato online qualche settimana fa tramite alcune immagini CAD renders pubblicate dal leaker @OnLeaks. Secondo questi renders, il nuovo Samsung Galaxy M51 vanterà sul fronte un ampio Infinity-O Display con un piccolo foro posto sul lato sinistro del pannello. Posteriormente, invece, ci saranno tre fotocamere che verranno alloggiate in una zona rettangolare, mentre al centro troverà posto un sensore biometrico per lo sblocco del device.