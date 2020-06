In seguito alla pubblicazione dell’app per iOS ed Android l’arrivo del nuovo operatore virtuale Spusu era nell’aria, ora finalmente conosciamo anche la data ufficiale del suo arrivo nel nostro Paese.

In Italia il nuovo operatore virtuale sbarcherà il prossimo 15 giugno 2020 con nuove offerte annesse. Scopriamo insieme gli ultimi dettagli apparsi in rete negli ultimi giorni.

Spusu, il nuovo operatore virtuale sbarcherà in Italia il prossimo 15 giugno 2020

La nota stampa che annuncia la lieta notizia è stata comunicata nelle scorse ore da Spusu stessa, che dunque ha ultimato le ultime pratiche ed è pronta per iniziare la nuova avventura. Per il momento sappiamo che l’esordio dell’operatore virtuale sarebbe dovuto avvenire nel corso del primo trimestre dell’anno, ma la situazione di emergenza che ha vissuto l’Italia e il mondo intero ha spinto i vertici aziendali a rimandare lo sbarco nel nostro Paese.

Finalmente ora, con la fine della quarantena, potrebbe essere il momento propizio per il suo lancio. Il nuovo operatore potrebbe aggredire il mercato con offerte molto vantaggiose ad un prezzo conveniente. In Austria infatti, Spusu è noto per il suo ottimo rapporto quantità-prezzo, che ci auguriamo possa essere il suo cavallo di battaglia anche dalle nostre parti.

Per il momento ancora non conosciamo i dettagli sulle prime offerte al momento del lancio, ma sicuramente nei prossimi giorni avremo delle nuove informazioni. Vi conviene quindi rimanere connessi per scoprire in anteprima le offerte che verranno proposte al momento del lancio. Nel frattempo, se interessati, potete scaricare l’applicazione ufficiale per Android e iOS.