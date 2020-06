Per cinque giorni fa era previsto un evento dedicato alla PlayStation 5, più precisamente ai giochi che avremmo potuto vedere sulla console di nuova generazione. Sony ha voluto rimandare il tutto a causa di quello che stava succedendo negli Stati Uniti, non per la pandemia visto che era un evento live streaming; altri ne seguiranno.

A pochi giorni di distanza, Sony ha rilasciato la nuova data per il suddetto evento. Si terrà l’11 giugno con orario 13:00 PST. L’evento in sé è già stato registrato quindi chiamarlo live non ha proprio senso. Si sa già che si vedrà in massimo FullHD e con 30 FPS, che per guardare degli spezzoni di gioco potrebbe non essere il massimo in realtà.

Sony: il nuovo/vecchio evento per la PS5

La compagnia nipponico suggerisce però una particolare. Secondo loro, sarebbe meglio assistere all’evento usando un bel paio di cuffie in quanto quello che viene trasmesso deve poter essere goduto al massimo, cosa non fattibile con delle casse ordinarie o quelle di uno smartphone. Le parole precise: “Nello show c’è un bel lavoro audio e potrebbe essere più difficile apprezzare se viene pompato attraverso gli altoparlanti del telefono o del laptop”.

See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd — PlayStation (@PlayStation) June 8, 2020

Come già detto, neanche a questo giro verrà presentato la fantomatica PlayStation 5, per quella bisognerà ancora aspettare diverse settimane, se non mesi. Il suo annuncio rimane previsto per novembre quindi c’è ancora tanto tempo per vedere le cose cambiare. L’unica cosa relativa che è già stata mostrata sono le specifiche hardware un paio di mesi fa. Già è iniziata la guerra con l’avversaria, l’Xbox Series X.